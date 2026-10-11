Accident cumplit în Vaslui: o femeie și-a pierdut viața

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 08:01

O femeie de 51 de ani a decedat, iar trei persoane au fost rănite sâmbătă după-amiază în urma impactului unei autoutilitare cu un cap de pod din județul Vaslui.

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