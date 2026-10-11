Accident cumplit în Vaslui: o femeie și-a pierdut viața

O femeie de 51 de ani a decedat, iar trei persoane au fost rănite sâmbătă după-amiază în urma impactului unei autoutilitare cu un cap de pod din județul Vaslui.
Evenimentul s-a produs pe o șosea din județul Vaslui. Conform primelor informații, vehiculul a lovit violent structura unui pod, iar impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca rănirea gravă a pasagerilor.
O victimă, o femeie de 51 de ani, nu a mai putut fi salvată de echipele de intervenție. Celelalte trei persoane implicate în accident au fost transportate la spital pentru acordarea primelor îngrijiri medicale.
Potrivit surselor, una dintre victime a suferit o amputare traumatică a unui braț ca urmare directă a coliziunii.