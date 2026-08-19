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Ședință de urgență la Guvern, în plină criză energetică. Situația CFR, pe masa lui Bolojan

Ședință de guvern

Ședință de guvern

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat19 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net

Ședință de urgență la Guvern! Premierul demis convoacă miniștrii la Palatul Victoria în plină criză energetică. Ședința va avea loc în format hibrid, la ora 14.

Astăzi se dezbate proiectul de hotărâre de guvern privind strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026–2030. Rămâne de văzut ce se va decide la Palatul Victoria, însă miza este importantă: CFR a anunțat deja că există riscul să nu mai aibă bani pentru plata angajaților, situație care ar putea genera blocaje inclusiv în traficul feroviar.

Ședința de astăzi are loc în condițiile în care vorbim despre un guvern demis, fără puteri depline. Cel mai probabil, în cazul strategiei feroviare executivul va adopta aceeași procedură ca în cazul strategiei de biodiversitate: aprobarea proiectului, retragerea lui și trimiterea în Parlament.

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