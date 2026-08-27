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Anchetă penală în cazul copilului de 8 ani rănit de o poartă de fotbal, la Dragomirești

Copil lovit pe terenul de fotbal

Copil lovit pe terenul de fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 15:36
Sursărealitatea.net

Minorul a fost supus unei intervenții chirurgicale la SJU Vaslui.

„Minorul, conştient, a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare şi acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Minorul a fost supus unei intervenții chirurgicale

Miercuri după-amiază, copilul a fost preluat în stare de conştienţă de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui, după ce anterior îşi pierduse pentru scurt timp cunoştinţa.

Minorul a fost transportat pentru investigaţii suplimentare la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Chiriachi” (SJU) Vaslui, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, relatează Agerpres.

„Pacientul a ajuns în unitatea noastră cu un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoştinţei şi o plagă sprâncenară. A fost investigat şi internat în secţia ORL, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Starea sa generală este bună, urmează să mai rămână internat pe aceeaşi secţie”, a declarat joi directorul medical al SJU Vaslui, Armand Puiu.

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