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Actualitate· 1 min citire
Anchetă penală în cazul copilului de 8 ani rănit de o poartă de fotbal, la Dragomirești
Copil lovit pe terenul de fotbal
Publicat27 aug. 2026, 15:36
Sursărealitatea.net
Minorul a fost supus unei intervenții chirurgicale la SJU Vaslui.
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