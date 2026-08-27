Meta limitează accesul minorilor la Instagram și Facebook. Ce schimbări sunt pregătite

Meta va introduce noi restricții pentru utilizatorii sub 18 ani ai Instagram și Facebook, inclusiv o limită zilnică de două ore și blocarea accesului între miezul nopții și ora 6:00. Măsurile fac parte dintr-un acord cu autorități din 48 de state americane și Districtul Columbia, însă organizațiile pentru protecția copiilor spun că acestea nu sunt suficiente.
Utilizatorii sub 18 ani vor avea, potrivit acordului, o limită zilnică de două ore pentru folosirea Instagram și Facebook. Restricția va fi activată implicit, iar dezactivarea ei va necesita acordul unui părinte.
De asemenea, accesul minorilor la cele două platforme va fi blocat automat în intervalul 00:00-06:00. Și această măsură va fi activată implicit, fără ca părinții să fie nevoiți să o configureze manual.
O altă schimbare vizează numărul de aprecieri. Like-urile vor fi ascunse pentru utilizatorii minori, astfel încât acestea să nu mai fie vizibile public în același mod ca până acum.
Compania intenționează să își îmbunătățească tehnologia folosită pentru estimarea vârstei utilizatorilor. Meta va utiliza atât instrumente dezvoltate intern, cât și tehnologii furnizate de companii terțe, care urmează să fie verificate prin audituri externe.
În cazul în care un cont este identificat ca aparținând unui copil cu vârsta sub 13 ani, Meta va verifica inclusiv vârsta persoanelor din lista de prieteni a acestuia, potrivit informațiilor prezentate în cadrul acordului.
Măsurile fac parte dintr-o înțelegere încheiată între Meta și 48 de state americane, la care se adaugă Districtul Columbia. Acordul trebuie să primească aprobarea unui judecător înainte de a intra în vigoare.
Criticii cer măsuri mai stricte
Noile măsuri sunt privite cu prudență de organizațiile care militează pentru protecția copiilor în mediul online.
Arturo Béjar, fost director de inginerie la Meta, consideră acordul o etapă importantă, dar avertizează că schimbările nu înseamnă că Instagram a devenit automat un mediu sigur pentru copii. El critică, de asemenea, modul în care compania stabilește ce reprezintă un prejudiciu pentru minori.
Josh Golin, reprezentant al organizației Fairplay, susține că acordul se bazează în continuare prea mult pe instrumentele puse la dispoziția părinților. El a criticat în special faptul că algoritmii de recomandare rămân activați implicit.
Printre funcțiile care pot fi dezactivate în continuare la alegerea utilizatorului se numără redarea automată a videoclipurilor și fluxul de conținut controlat de algoritmi.
Yaël Eisenstat, fostă angajată a Meta, consideră că este prea devreme pentru a putea evalua dacă toate modificările promise vor fi implementate efectiv. Ea a subliniat însă că acordul arată că există soluții tehnice care pot fi folosite pentru creșterea siguranței copiilor pe platformele sociale.