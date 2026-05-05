Bomba ședinței de Guvern: Programul SAFE ar putea deveni secret. Bolojan vrea să confidențializeze cheltuirea miliardelor de euro

Guvernul Bolojan s-a reunit în ședință extraordinară pentru secretizarea programul SAFE, instrumentul de împrumuturi UE prin care România va putea să cheltuiască miliarde de euro pentru apărare,spun surse Realitatea PLUS.

Potrivit lor, Ilie Bolojan vrea să bage la confidențial Programului SAFE, care nu are încă toate avizele necesare, la fel ca și Mercosur.

În contrast, în Polonia, autoritățile au adoptat recent o abordare mai deschisă, permițând accesul presei în timpul ședinței în care a fost dezbătut SAFE.

Ce este SAFE

Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) este un mecanism de finanțare prin împrumuturi, care permite României să acceseze aproape 17 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii militare, achiziția de echipamente și dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv peste 200 de kilometri de autostradă.

Printre investițiile vizate se numără cumpărarea de sisteme militare avansate, precum rachetele Mistral, dezvoltarea capacităților de producție pentru armament și drone, dar și proiecte de infrastructură rutieră.

SAFE este un instrument al Uniunii Europene, garantat din fonduri comunitare, parte a inițiativei ReArm Europe lansate de Comisia Europeană în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor de securitate din regiune.

Finanțarea este acordată sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi reduse de până la 3% și o perioadă de grație de zece ani. Fondurile vor fi utilizate până la finalul anului 2030, urmând ca rambursarea să înceapă în 2035 și să se desfășoare pe o perioadă de 30 de ani.