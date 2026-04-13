Călin Georgescu ajunge marți la Curtea Supremă

Decizia care poate da peste cap întregul dosar al președintelui interzis de Sistem

Călin Georgescu se prezintă mâine în fața magistraților de la Curtea Supremă. Judecători îi vor analiza contestația avocaților și vor decide dacă dosarul se va întoarce la Parchetul General sau începe judecata pe fond. În acest caz, răspunsul este unul definitiv.

Marți va avea loc un termen extrem de important în instanță, care poate da peste cap întreaga situație juridică din cadrul acestui dosar.

Călin Georgescu se va prezenta marți în fața magistraților, la prima oră a dimineții, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Magistrații au făcut o analiză asupra acestei contestații formulate de către avocații lui Călin Georgescu, în cel de-al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General, în care acesta este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

S-a făcut o judecare în Camera Preliminară, conform acestor proceduri, la Curtea de Apel București, în care judecătorii au decis să fie eliminate mai multe probe, dar și declarații obținute de către procurori într-un mod nelegal, au spus magistrații.

În același timp, avocații lui Călin Georgescu au formulat o contestație care se va judeca mâine la acest termen extrem de important, răspunsul fiind unul definitiv.

Magistrații vor decide cu toate probele și documentele din cadrul acestui dosar, dacă se întoarce înapoi pe masa procurorilor la Parchet sau dacă începe judecarea pe fond oficial a acestei cauze.

Răspunsul de mâine este unul definitiv, atât Călin Georgescu, cât și celelalte două 20 de persoane implicate în acest dosar penal se vor prezenta în fața magistraților, inclusiv Horațiu Potra va fi din arest, și va fi adus sub escortă la sediul instanței.