Codul roşu de caniculă se extinde în aproape toată ţara

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Aproape toată țara, inclusiv Bucureștiul, va intra de luni dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă, în timp ce șase județe, inclusiv zona litoralului, se vor afla sub cod portocaliu. Avertizările sunt valabile în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00.