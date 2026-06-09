Cutremur în România marți, 9 iunie. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Sursă: realitatea.net

Un cutremur slab s-a produs marți dimineață, 9 iunie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la ora 07:46:34, la o adâncime de 101,1 kilometri, și a avut magnitudinea 2,8.

Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: la 50 de kilometri sud de Buzău, 61 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 67 de kilometri est de Brașov și 70 de kilometri nord-est de Ploiești.

„În ziua de 09 Iunie 2026 , la ora 07:46:34 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8 , la adâncimea de 101.1 km . Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 61km S de Focsani, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 70km NE de Ploiesti”, au transmis autoritățile.

Cele mai importante cutremure din 2026

De la începutul anului și până în prezent, în România au fost înregistrate sute de cutremure de intensitate redusă, însă doar câteva au depășit magnitudinea 4. Cel mai puternic seism din 2026 s-a produs pe 26 februarie, în zona Vrancea, și a avut magnitudinea 4,5. Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din țară.

Alte două cutremure importante au avut loc pe 13 februarie, în Vrancea-Buzău, cu magnitudinea 4,4, și pe 24 martie, când s-a înregistrat un seism de 4,0 în aceeași zonă. Dacă sunt luate în calcul doar cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 4,0, România a avut până acum trei seisme semnificative în 2026, toate produse în zona seismică Vrancea.