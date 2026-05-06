Donald Trump suspendă operațiunea „Project Freedom” și anunță „progrese majore” în negocierile cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a operațiunii „Project Freedom”, prin care marina SUA escorta navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, invocând progrese importante în negocierile cu Iranul.

Liderul de la Casa Albă a transmis că decizia vine în contextul unor evoluții favorabile pe plan diplomatic, sugerând că un acord final ar putea fi aproape.

„Având în vedere succesul militar extraordinar și marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni, «Project Freedom» va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În același timp, acesta a precizat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne în vigoare. Măsura a fost introdusă pe 13 aprilie și nu face obiectul suspendării anunțate.

Potrivit președintelui american, decizia de a opri temporar operațiunea a fost luată și la solicitarea unor state din regiune, inclusiv Pakistan.

Operațiunea „Project Freedom” fusese lansată recent, cu scopul de a facilita tranzitul sutelor de nave comerciale blocate în Golful Persic, în contextul tensiunilor cu Iranul.

Anterior, și secretarul de stat Marco Rubio a sugerat o posibilă detensionare, afirmând că faza ofensivă a conflictului s-ar fi încheiat.

În acest context, Washingtonul pare să mizeze pe o soluție diplomatică, după escaladarea militară din ultimele zile.