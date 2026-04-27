Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiș

Un bărbat a decedat, duminică, după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș s-au desprins de pe un bloc din Vaslui.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat, duminică, după ce a fost lovit de un acoperiș smuls de vânt, în municipiul Huși.



'Poliția Municipiului Huși a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în municipiul Huși, pe Aleea Stadionului, un acoperiș al unui bloc s-a desprins, din cauza vântului, și a căzut peste un bărbat în vârstă de 69 de ani, aflat în fața blocului. În ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, a fost declarat decesul bărbatului. În cauză, a fost întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment și dispunerea măsurilor legale', a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță.



Un bărbat a decedat, duminică, după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș s-au desprins de pe un bloc, căzând pe trotuarul din fața imobilului și pe partea carosabilă.



În momentul producerii incidentului, victima se afla pe trotuar.

