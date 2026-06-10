Moment inedit în turneul din Spania: Papa Leon a intrat în cabina piloților și a salutat escorta aeriană - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Papa Leon al XIV-lea și-a continuat turneul apostolic în Spania, călătorind de la Madrid la Barcelona la bordul unui avion escortat de aeronave ale Forțelor Aeriene Spaniole. În timpul zborului, suveranul pontif a fost invitat în cabina piloților, unde a salutat echipajele militare care însoțeau aeronava.

Mesajul ferm al Papei Leon.

Papa a transmis un mesaj ferm privind combaterea abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii Catolice, solicitând „adevăr, dreptate și reparații” pentru victime. În discursul adresat Conferinței Episcopale Spaniole, el a subliniat că una dintre cele mai dureroase realități este aceea a persoanelor afectate chiar de cei care aveau misiunea de a le proteja.

„În fața acestui flagel, comunitatea eclezială trebuie să răspundă prin ascultare, adevăr, dreptate și reparații, precum și printr-un angajament ferm pentru prevenție și promovarea unei culturi a respectului”, a declarat pontiful.

În cursul zilei de luni, papa urma să participe la o întâlnire privată cu victime ale abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului. Evenimentul a generat însă controverse, după ce mai multe organizații reprezentative ale victimelor au reclamat că nu au fost invitate să participe.

Juan Cuatrecasas, purtătorul de cuvânt al asociației Infancia Robada, a criticat organizarea reuniunii, susținând că aceasta oferă o imagine incompletă asupra situației reale. Potrivit acestuia, participanții ar proveni în principal din programul „Reparare”, gestionat de Arhiepiscopia Madridului, ceea ce nu reflectă întreaga diversitate a victimelor.

Problema abuzurilor sexuale din Biserica Catolică rămâne una sensibilă în Spania. Un raport al Avocatului Poporului publicat în 2023 estimează că aproximativ 200.000 de minori ar fi fost victime ale agresiunilor comise de membri ai clerului începând din 1940. În martie, Guvernul spaniol și Biserica Catolică au convenit asupra unui mecanism de despăgubire a victimelor, după ani de controverse și acuzații privind lipsa de transparență.

Papa , discurs în Parlamentul Spaniei

Înaintea întâlnirii cu episcopii, papa Leon al XIV-lea a susținut un discurs istoric în Parlamentul Spaniei, o apariție rară pentru un lider al Bisericii Catolice. În fața deputaților și senatorilor, pontiful a abordat tema migrației, solicitând un răspuns „coordonat, solidar și eficient” la ceea ce a numit „drama tragică” a fenomenului migraționist.

Referindu-se la ruta atlantică spre Insulele Canare, utilizată de mii de migranți africani, papa a atras atenția asupra pericolelor tot mai mari la care sunt expuși cei care încearcă să ajungă în Europa. Mesajul său vine în contextul în care Guvernul premierului Pedro Sanchez promovează o politică de deschidere față de imigrație, contestată de opoziția conservatoare și de extrema dreaptă.

Suveranul pontif a reiterat și poziția Bisericii privind protejarea vieții umane de la concepție până la moartea naturală, într-un moment în care Spania dezbate teme precum eutanasia și dreptul la avort.

Totodată, papa a lansat un apel la dialog și pace, exprimându-și îngrijorarea față de tendința globală de reînarmare. „Armele pot impune o tăcere temporară, însă nu vor construi niciodată o pace autentică și durabilă”, a avertizat el.

Discursul său a fost primit cu aplauze prelungite în Parlament, iar o parte dintre aleși au scandat „Trăiască papa!”.

Vizita în Spania continuă cu participarea la o amplă reuniune religioasă pe Stadionul Santiago Bernabeu din Madrid, înainte ca papa Leon al XIV-lea să se deplaseze la Barcelona și apoi în Insulele Canare, unde își va încheia turneul la sfârșitul săptămânii.