Escrocherie de milioane în Brașov: aceleași case vândute mai multor oameni

O amplă anchetă de fraudă imobiliară este în desfășurare în județul Brașov, unde mai multe persoane sunt suspectate că ar fi pus la cale o schemă prin care au vândut aceleași locuințe mai multor cumpărători, deși acestea nu au fost finalizate.
Până în acest moment, cel puțin 10 persoane au fost identificate ca victime ale acestei metode, fiecare dintre ele plătind sume considerabile pentru case care, în realitate, nu au fost niciodată finalizate.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit anchetatorilor, cinci suspecți s-ar fi prezentat, în ultimii doi ani, drept investitori imobiliari implicați în proiecte rezidențiale în zone atractive din Brașov. Pentru a câștiga încrederea clienților, aceștia ar fi început construcția a două duplexuri, însă doar la nivel superficial, fără intenția de a le finaliza.
Aceste lucrări ar fi fost folosite drept „dovadă” pentru atragerea cumpărătorilor, în timp ce aceleași imobile neterminate ar fi fost vândute succesiv mai multor persoane, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Banii ar fi fost direcționați către alte achiziții
Din datele anchetei reiese că o parte din sumele obținute ar fi fost folosite pentru achiziția de terenuri pe numele unor persoane interpuse, implicate ulterior în circuitul presupusei activități infracționale.
Deși până acum au fost identificate 10 victime, anchetatorii nu exclud ca numărul persoanelor înșelate să fie mult mai mare, având în vedere durata și modul de operare al schemei.
Percheziții și acuzații grave
Miercuri, polițiștii au efectuat nouă percheziții la domiciliile, sediile și punctele de lucru ale persoanelor vizate. În timpul descinderilor au fost descoperite sume importante de bani în numerar.
Cei cinci suspecți urmează să fie duși la audieri, fiind cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, ancheta fiind în desfășurare.