Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru averea de un milion de euro s-a sinucis în arest

Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe o avere estimată la un milion de euro, a fost găsită moartă în arest. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunțat vineri, 15 mai, că femeia de 38 de ani s-a sinucis în Arestul IPJ Alba. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS , femeia a fost găsită cu venele tăiate la ambele membre, însă în celulă nu au fost găsite obiecte tăietoare. De asemenea, ultimul control a fost făcut în jurul orei 00:00. Reamintim că în acest dosar era vizată și Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri ucis Adrian Kreiner , aflată în acest moment în arest preventiv.

Aceasta fusese reținută în decembrie 2025, alături de o asistentă medicală în vârstă de 46 de ani, într-un dosar de omor cu premeditare care a șocat opinia publică. Anchetatorii susțin că victima, o contabilă din Sibiu în vârstă de 59 de ani, ar fi fost sedată și apoi ucisă chiar de propria fiică.

Cum ar fi fost comisă crima

Potrivit procurorilor, totul ar fi fost planificat cu mult timp înainte. În iunie 2024, femeia i-ar fi pus mamei sale substanțe sedative în ceai, chiar în locuința acesteia din Sibiu. După ce victima a adormit, asistenta medicală ar fi venit în apartament și i-ar fi injectat o doză suplimentară de sedativ.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion.

A plecat în Dubai după moartea mamei

După moartea femeii, anchetatorii spun că fiica ar fi început să vândă bunurile moștenite și ar fi plecat în Dubai. Ea s-a întors recent în România pentru a vinde o casă, moment în care a fost prinsă de anchetatori și reținută. Dosarul este instrumentat de procurorii din Sibiu, iar cercetările continuă și în ceea ce privește implicarea asistentei medicale acuzate că a participat la crimă.