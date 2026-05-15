Atac devastator asupra Kievului: cel puțin 10 morți după un val de rachete și drone rusești

Un nou atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei a provocat cel puțin 10 morți, printre care și o fată de 12 ani, în urma unui val de drone și rachete lansate asupra Kievului și altor regiuni ale țării.

Numărul răniților se ridică la zeci, iar mai multe persoane au fost scoase de sub dărâmăturile unui bloc de locuințe prăbușit în urma impactului. Potrivit serviciilor de urgență, numeroși locatari sunt încă dați dispăruți.

Operațiunile de căutare și salvare au continuat pe tot parcursul zilei la Kiev, în ciuda faptului că atacurile nu au încetat complet.

Zelenski: „Atacuri aeriene fără oprire timp de două zile”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile au durat neîntrerupt timp de două zile și că Rusia a folosit un număr mare de mijloace de atac.

„Timp de două zile atacurile aeriene au avut loc fără oprire, rușii au folosit peste 1.500 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri. Conform datelor preliminare, o rachetă Kh-101 a lovit o clădire rezidențială din Kiev. Racheta a fost fabricată în al doilea trimestru al acestui an.

Asta înseamnă că Rusia importă în continuare componente și echipamente necesare pentru producția de rachete, ignorând sancțiunile globale”, a transmis Zelenski.

Atacul este considerat unul dintre cele mai ample asupra capitalei Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 2022.