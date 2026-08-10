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Femeie atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de braț

Șacali/ Arhivă foto

Șacali/ Arhivă foto

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat10 aug. 2026, 10:37
SursăRealitatea.Net

O femeie a fost atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de unul dintre antebrațe și a zgâriat-o în zona abdomenului. Mai mulți localnici au observat incidentul și au intervenit pentru a o salva.

Incidentul s-a petrecut luni dimineaţă, în localitatea Olteneşti, unde o femeie în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un şacal pe uliţa satului. În ajutorul acesteia au intervenit câţiva localnici.

„La intervenţie a fost trimisă o ambulanţă SAJ B2 cu asistent medical din substaţia Huşi. Victima a fost găsită conştientă şi coerentă. Prezenta o plagă muşcată la nivelul antebraţului stâng şi câteva escoriaţii abdominale”, au transmis oficialii Serviciului de Ambulanşă Judeţean Vaslui, care au intervenit pentru a acorda ajutor medical victimei. 

Femeia a fost transportată de urgenţă la Spitalul Municipal Huşi.


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