Advertising
Actualitate· 1 min citire
Femeie atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de braț
Șacali/ Arhivă foto
Publicat10 aug. 2026, 10:37
SursăRealitatea.Net
O femeie a fost atacată de un șacal în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de unul dintre antebrațe și a zgâriat-o în zona abdomenului. Mai mulți localnici au observat incidentul și au intervenit pentru a o salva.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:31Situație critică pe Dunăre: debitul rămâne la valori istorice. Vestea bună vine abia după 24 august
- 15:22Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”
- 14:35Scenă neobișnuită pe E85: un șofer prins cu 172 km/h a primit escortă de la Poliție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News