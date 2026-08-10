Săptămână de foc. Proiectele PNRR intră la votul final: Parlamentul decide soarta a peste 750 de milioane de euro

Publicat 10 aug. 2026, 09:33 Sursă Realitatea.Net

Miză uriașă în Parlament: Deputații se reunesc în sesiune extraordinară pentru a salva 750 de milioane de euro din PNRR. Pentru ca banii să nu fie pierduți, legiuitorii trebuie să deblocheze rapid mai multe reforme restante.

Distribuie articolul