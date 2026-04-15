Hackeri proruși au spart zeci de mailuri ale Armatei Române, inclusiv ale unui înalt ofițer - REUTERS

Hackerii cu legături în Rusia au spart peste 170 de conturi de e‑mail ale unor procurori și anchetatori din Ucraina, dar și conturi din alte țări vecine, inclusiv România. În țara noastră, hackerii au compromis zeci de conturi de e‑mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care și câteva aparținând bazelor aeriene NATO, relatează Reuters. Agenția a contactat Ministerul Apărării din România, dar nu a primit încă un răspuns.

Atacul informatic a fost descoperit de către Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani specializați în amenințări cibernetice. Operațiunea a fost descrisă pentru prima dată luna trecută într-o postare pe blogul Ctrl-Alt-Intel.

Potrivit analizei, hackerii „au comis pur și simplu o greșeală operațională uriașă. Au lăsat ușa din față larg deschisă” și au oferit o ocazie rară de a examina modul de funcționare al unei campanii de spionaj rusești.

Reuters a analizat datele oferite de Ctrl-Alt-Intel și publică pentru prima dată detalii despre atacurile cibernetice, inclusiv identitățile a peste o duzină de agenții și oficiali europeni compromiși.

Majoritatea victimelor atacurilor cibernetice erau în Ucraina, dar au fost vizate și ținte din România, alte țări NATO vecine Ucrainei și din Balcani.

În România, hackerii au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care se numără câteva aparținând unor baze aeriene NATO și cel puțin contul unui ofițer militar de rang înalt. Ministerul Apărării din România nu a răspuns solicitărilor de declarații, notează Reuters.

