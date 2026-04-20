Lia Olguța Vasilescu, atac devastator la Bolojan: „N‑o fi fost și o oglindă în cămară, să vadă că șobolanul cel mare are o singură sprânceană și se uită încruntat?”

Sursă: realitatea.net

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac virulent la adresa liderului liberal Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de transparență și de gestionarea defectuoasă a finanțelor publice.

Lia Olguța Vasilescu a contestat discursul privind reformele și reducerea datoriei publice, susținând că „în ultimele nouă luni aceasta a crescut cu 125 de miliarde”. Social-democrata a afirmat că realitatea economică contrazice declarațiile oficiale și a ironizat situația, spunând că „pe Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, ci INS”.

Criticile au continuat într-un ton acid, edilul folosind metafore și atacuri personale la adresa liderului liberal. „Cică el trimite șobolanii din cămară, dar n‑o fi fost și o oglindă în cămară”, a spus aceasta, sugerând că problemele invocate ar proveni din interiorul propriului partid.

Vasilescu a reiterat poziția PSD privind companiile de stat, afirmând că partidul nu va susține „vânzarea companiilor profitabile pe bucăți”. De asemenea, ea a respins acuzațiile privind primarii, întrebând retoric dacă Bolojan „știe cum se fură”.

Lia Olguța Vasilescu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi favorizat anumite administrații locale în alocarea fondurilor, susținând că bani ar fi fost direcționați „de la localități sărace către cea mai bogată primărie din România”, pe criterii politice.

„El trimite șobolanii din cămară, dar n‑o fi fost și o oglindă în cămară, să vadă că șobolanul cel mare are o singură sprânceană și se uită încruntat?”

„Ne spun că fac reforme și că trebuie să scadă datoria publică. Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre? În ultimele nouă luni a crescut cu 125 de miliarde. Pe Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, ci INS.

Cică el trimite șobolanii din cămară, dar n‑o fi fost și o oglindă în cămară, să vadă că șobolanul cel mare are o singură sprânceană și se uită încruntat?

Încetați să mai mințiți, niciodată PSD nu va fi de acord să vindem companiile profitabile pe bucăți.

Scuza a fost că nu mai pot primarii să fure și de‑aia sunt supărați… Știe cum se fură domnul Bolojan?

Eu, când mă fac mare, aș vrea să fiu Ciucu, nu pentru că vreau să fiu primar, ci pentru că văd cât de galeș se uită Bolojan la Ciucu și câți bani a luat pentru el de la localitățile din toată România.

A luat de la amărâții care nu au nici iluminat, ca să dea la cea mai bogată primărie din România, pentru că îl susține pe Bolojan.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.