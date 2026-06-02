Scandal pe Legea salarizării. Florin Manole, acuzații incendiare: ce negociază Dragos Pîslaru la Bruxelles

Este scandal pe legea salarizării. Fostul ministru al Muncii face acuzații la adresa lui Dragos Pîslaru și susține că acesta dezinformează românii. Manole atrage atenția că zeci de mii de profesori vor fi afectați de noua lege a salarizării. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere ministrului interimar Pîslaru pentru aceste acuzații făcute de Manole însă până acum nu a oferit un răspuns.

„...Sporul de dirigenție s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda și în următoarea lege a salarizării. Am insistat pentru sporul de dirigenție, pentru faptul că el trebuie să rămână, chiar dacă are un impact bugetar mare, tocmai pentru că are un impact social semnificativ.

La acea discuție, domnul Pîslaru nu a fost de acord, pentru a se răzgândi după câteva zile în cursul negocierilor cu sindicatele din educație. Ar trebui să admită, și să o facă onest și clar, că sporul de dirigenție era în proiectul pe care i l-am lăsat, pentru că era un spor important pentru cadrele didactice și să nu facă un concurs de populism aici, să nu încerce să facă promisiuni electorale, pentru că scopul consensului nostru nu era să avem un concurs de amendamente, ci să păstrăm o coerență.

Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari este, sau pare a fi tranșată astăzi de domnul Pîslaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta...”, a declarat Florin Manole.