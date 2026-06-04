Proiect inovativ pentru redresarea pieței imobiliare

Piața de real estate generează anual miliarde de euro, dar rămâne unul dintre cele mai fracționate sectoare din economie. Lipsa unor sisteme funcționale, procesele importate care nu performează în contextul local și un nivel insuficient de pregătire a brokerilor activi în piață au erodat treptat încrederea clienților. Două decenii de experiență și peste zece mii de tranzacții intermediate i-au convins pe experții în real estate Gabriel Voicu și Victor Vremera că e nevoie de un model diferit.

Gabriel Voicu, CO-CEO PINWELL: ”În cei 20 de ani de experiență pe care îi am, am observat în piața locală anumite patternuri care, de cele mai multe ori, sunt importate din afară și nu sunt adaptate pieței locale.

Am identificat această nevoie de a porni totul de la zero, de a crea niște sisteme astfel încât să aducem la aceeași masă toți jucătorii: dezvoltatori, proprietari, cumpărători, investitori și așa mai departe. Am dezvoltat, practic, un sistem adaptat pieței locale, care să poată îngloba și să pună la aceeași masă toți jucătorii pieței de real estate din România.”

Victor Vremera, CO-CEO PINWELL: ”Diferența principală este că noi nu avem cinci companii diferite care funcționează sub același nume și nici cinci sisteme de management diferite, ci un singur ecosistem care funcționează integrat. Asta înseamnă că un broker din divizia de realty poate accesa instant expertiza din finance. Un dezvoltator care lucrează cu Income Advisors poate colabora, în același timp, și cu divizia de Development and Contractors. Astfel, asigurăm un proces clar, transparent și sigur, de la un capăt la altul, pentru toți clienții.

Execuția într-un singur „magazin”, ca să-i spunem așa, este foarte importantă, pentru că informația circulă într-un mod coerent și clar pentru client. Acesta are la dispoziție, într-un singur loc, toate informațiile pe care, în mod normal, le-ar culege din părți diferite le are într-un singur loc agregat și astfel poate lua decizii corecte.” O altă problemă a pieței imobiliare ține de pregătirea agenților de vânzare cu care românii interacționează.

Răzvan Crăiniceanu - MANAGING PARTNER PINWELL REALTY: ”Scopul Pinwell nu este, în principal, să recrutăm oameni. Chiar dacă este mai greu, vrem să creăm și să formăm profesioniști, pentru că în România, la ora actuală, meseria de agent imobiliar sau broker nu este reglementată.

Pinwell Academy are exact acest scop: să creeze o școală și să contribuie la dezvoltarea meseriei de agent imobiliar și broker.

O persoană care nu a avut tangențe cu piața de real estate poate fi formată, de regulă, într-un interval cuprins între două și șase luni.

Piața de real estate este foarte efervescentă și, în același timp, oferă foarte multe oportunități. Dorim să consolidăm meseria de broker imobiliar, astfel încât cineva să poată începe această carieră încă de pe băncile facultății și să o practice până la pensionare.”

Structura grupului cu cinci divizii complementare este un sistem centralizat, iar standardele comune acoperă întreg lanțul, de la prima vizionare până la cheile în ușă. Totodată, în primele 18 luni de activitate, divizia de brokeraj a grupului vizează deschiderea a 5 sucursale în București, poziționate în zonele cu cel mai activ volum de tranzacții.