Macron avertizează Kremlinul: „Nimic nu ne va abate de la sprijinul pentru Ucraina”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia se înșală dacă speră că tensiunile din Orientul Mijlociu îi vor oferi un respiro în contextul războiului din Ucraina.

Declarația a fost făcută la Palatul Élysée, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul francez a subliniat că sprijinul acordat Kievului rămâne o prioritate pentru aliații occidentali.

„Nimic nu ne va abate de la Ucraina”, a afirmat Emmanuel Macron, adăugând că Moscova ar putea crede că actualul conflict din regiune îi va permite să câștige timp pe plan militar și diplomatic. „Astăzi, Rusia poate crede că războiul din Iran îi va oferi un răgaz. Se înșală”, a spus președintele francez.

Macron a subliniat, de asemenea, că majorarea prețurilor la petrol nu ar trebui să determine statele occidentale să își schimbe politica de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit acestuia, poziția este susținută de liderii din cadrul G7, care continuă să mențină presiunea economică asupra Moscovei.

În același context, liderul francez a comentat și decizia recentă a Statelor Unite ale Americii de a permite temporar comercializarea petrolului rusesc aflat deja în transport pe mare. Macron a spus că această măsură a fost una „excepțională și limitată”, menită să stabilizeze piața globală a energiei.

Potrivit lui Macron, această derogare nu schimbă direcția generală a sancțiunilor impuse Rusiei, care au ca scop reducerea veniturilor Moscovei din exporturile de hidrocarburi – fonduri folosite pentru finanțarea războiului început în 2022 împotriva Ucrainei.