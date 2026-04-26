Avertisment sumbru al unui gigant petrolier: Va fi criză în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deblocată

Avertisment sumbru lansat de la un gigant petrolier, în contextul crizei mondiale a combustibililor. Directorul unei companii franceze susține că Europa se va confrunta cu o penurie, la fel ca în unele țări asiatice, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deblocată în cel mult trei luni.

„Există consecințe asupra acestui fapt, asupra faptului că SUA au decis, alături de Israel, să poarte acest război împotriva Iranului.



Nimeni nu a crezut că e posibilă (n.r. închiderea Strâmtorii Ormuz), dar s-a materializat în fața ochilor noștri. O consecință despre care pot să vă spun, sunt scenarii diferite nu știu care va deveni realitate, dar cu siguranță, pentru acest an am absorbit toate excedentele.

Dacă situaţia continuă încă două sau trei luni, vom intra într-o penurie energetică, similară celei cu care se confruntă unele țări asiatice.

Nu putem să ne permitem ca 20% din rezervele de petrol și gaze să fie abandonate, să fie inaccesibile fără consecințe grave.”, a declarat Patrick Pouyanne, directorul unei companii petroliere franceze.