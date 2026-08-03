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Magistrații decid dacă suspendă alte cinci decizii ale guvernului Bolojan

Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat3 aug. 2026, 14:55
Actualizat3 aug. 2026, 14:59
SursăRealitate Plus

Curtea de Apel București decide dacă suspendă alte 5 hotărâri ale guvernului Bolojan, după ce magistrații au suspendat deja șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar. Reclamațiile au fost depuse de Partidul Social Democrat.

Social-democrații susțin că hotărârile adoptate de Guvernul Bolojan în perioada interimatului depășesc limitele mandatului și produc efecte administrative nejustificate. Dosarele au fost înregistrate rapid, iar instanța a stabilit termene accelerate pentru analizarea lor.

Cele cinci hotărâri vizate în noul lot privesc domenii diferite ale administrației centrale, de la reorganizări instituționale până la alocări bugetare. Suspendarea lor ar putea afecta temporar funcționarea unor structuri guvernamentale, în condițiile în care precedentele șase acte deja blocate au generat tensiuni între Executiv și opoziție.

PSD argumentează că Guvernul interimar nu poate adopta hotărâri cu impact major, invocând jurisprudența anterioară și limitele constituționale ale unui cabinet aflat în tranziție. Social-democrații au transmis că vor continua demersurile în instanță până la clarificarea completă a situației juridice.

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