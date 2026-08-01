România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus

Publicat 1 aug. 2026, 09:46 Actualizat 1 aug. 2026, 09:47 Sursă Realitatea PLUS

România funcționează aproape de limita tehnică a importurilor de energie, iar în perioadele de consum maxim presiunea asupra sistemului crește. Dian Popescu, expert în energie, a analizat alături de jurnalista Saviana Russu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, riscul de blackout, în contextul deficitului mare de energie și al dependenței de importuri.

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