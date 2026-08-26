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Actualitate· 1 min citire
MApN: Dronă detectată la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove; a fost emis mesaj RO-ALERT
Drona detectată de MApN
Publicat26 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net
A fost trimis un mesaj RO-ALERT la ora 13:15.
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