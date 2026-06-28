Marea Neagră a devenit turcoaz. Fenomenul, văzut din spațiu

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 14:26

Marea Neagră nu e întotdeauna neagră. În fiecare primăvară și vară, suprafața ei se transformă spectaculos – din întunecată în turcoaz, cu vârtejuri de culoare care pot fi văzute din spațiu.

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