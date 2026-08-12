Dunărea a ajuns la -116 cm la Ruse. Muniții neexplodate și o bombă de aviație, scoase la iveală de ape

Nivelul Dunării la Ruse a mai scăzut cu 2 centimetri în ultimele 24 de ore, ajungând la minus 116 centimetri sub cota zero convențională. Recesiunea apei a scos la iveală, în Bulgaria, muniții neexplodate și bombe vechi, inclusiv o bombă de aviație de aproape 2 metri, care a fost detonată la fața locului.
Nivelul Dunării continuă să scadă în sectorul bulgăresc, iar retragerea apei a adus la suprafață muniții neexplodate din trecut, inclusiv proiectile de artilerie, ghiulele și o bombă de aviație corodată, de aproape 2 metri lungime.
Restricțiile de navigație rămân în vigoare
La gradația hidrometrică din Ruse, nivelul fluviului a coborât cu încă 2 centimetri în ultimele 24 de ore, până la minus 116 centimetri sub cota zero convențională, potrivit Agenției Executive „Cercetare și Întreținere a Dunării”, citată de bTV Novinite. La cele mai multe posturi hidrometrice din Bulgaria au fost înregistrate scăderi cuprinse între 1 și 5 centimetri.
Restricțiile de navigație rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. În ultima zi, o navă blocată pe un banc de nisip nou format, în canalul navigabil din zona Lom, a fost eliberată cu ajutorul unei alte ambarcațiuni. Separat, o navă a rămas blocată marți în apropierea satului Gomotarți, în afara șenalului navigabil, fără să afecteze circulația fluvială.
Scăderea accentuată a apei a determinat și intervenții repetate ale echipelor militare specializate în neutralizarea munițiilor neexplodate. În ultimele două săptămâni, formația pentru cercetare, extragere, transport și distrugere a munițiilor din cadrul Batalionului 10 Mecanizat al Forțelor Terestre din Vrața a fost mobilizată de cinci ori.
Nave blocate pe bancuri de nisip în zona Lom
„De când Dunărea s-a retras, pe o perioadă de două săptămâni, formația noastră pentru cercetare, extracție, transport și distrugere a munițiilor neexplodate a fost activată de cinci ori”, a declarat la bTV sergentul-major Lubomir Tsvetkov.
Munițiile au fost descoperite de-a lungul Dunării, pe segmentul dintre Vidin și Lom. Militarii au găsit inclusiv proiectile de artilerie cu calibre între 105 și 155 milimetri, ghiulele vechi și o bombă de aviație prevăzută cu detonator, în zona Lomului. Bomba, puternic corodată, a fost distrusă controlat la locul descoperirii.
Sergentul-major Tsvetomir Voinov a explicat că echipele verifică mai întâi zona cu detectoare de metale, pentru a identifica eventuale alte obiecte explozive. Dacă muniția poate fi extrasă și transportată în siguranță, aceasta este dusă într-un poligon militar pentru distrugere. În caz contrar, este neutralizată la fața locului.
Militarii le recomandă oamenilor care descoperă astfel de obiecte să nu le atingă și să nu le mute. Zona trebuie semnalată, iar autoritățile trebuie anunțate imediat prin 112 sau prin Ministerul de Interne.
„Cel mai important lucru este să nu o atingeți și să nu o mișcați”, au transmis specialiștii. Din cauza coroziunii puternice, nu poate fi stabilit cu exactitate de cât timp se aflau munițiile pe fundul sau pe malurile Dunării.