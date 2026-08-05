Meteorologii au extins și prelungit CODUL ROȘU de caniculă. Valul de căldură se apropie de recorduri absolute

România intră în cea mai severă secvență de caniculă a verii: temperaturi de 41°C, nopți tropicale și instabilitate atmosferică puternică Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, extinse și prelungite până pe 9 august, pe fondul unui val de căldură care se intensifică și aduce temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.
COD ROȘU – temperaturi extreme, disconfort termic sever, nopți tropicale
Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin
Temperaturile maxime ajung la 39–41°C în vest și sud-vest.
În Maramureș, Satu Mare și Sălaj se vor înregistra 37–39°C.
Nopțile rămân tropicale, cu minime de 25–26°C, cele mai ridicate în Dealurile de Vest.
Valorile sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.
COD PORTOCALIU – caniculă persistentă și disconfort termic accentuat
Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei
Maxime de 35–38°C.
ITU depășește pragul critic de 80 de unități.
Nopți tropicale cu 20–24°C, cele mai ridicate în dealurile Moldovei.
COD GALBEN – val de căldură persistent, caniculă locală
Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei
Instabilitate atmosferică puternică – COD GALBEN separat
Interval: 6 august, ora 12 – 6 august, ora 21
Zone: nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei, zona montană
Vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h.
Averse torențiale de 15–20 l/mp, iar în zonele montane 30–50 l/mp.
Posibile episoade de grindină de mici dimensiuni.
Valul de căldură – evoluție până pe 9 august
5–7 august: caniculă severă în aproape toată țara, cu maxime de 40–41°C în Câmpia de Vest.
8 august: intensitatea scade treptat, canicula se restrânge spre sud și sud-vest.
Nopțile tropicale persistă în majoritatea regiunilor, cu minime de 20–26°C.