10 mai 1977 – Pana de electricitate care a paralizat România. Cum a gestionat Ceașescu unicul blackout național

Publicat 5 aug. 2026, 09:27 Actualizat 5 aug. 2026, 09:40

Anul 1977 a fost unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a României și unul de cotitură pentru regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Cutremurul din 4 martie a provocat pagube materiale și umane uriașe, iar pana de curent la nivel național a provocat pierderi economice de câteva ori mai mari decât seismul. De altfel, chiar de la mijlocul anului 1977, Ceaușescu a lansat o campanie agresivă în favoarea consumului „rațional” de energie, cu accent pe reducerea consumului casnic.

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