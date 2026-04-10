Ministrul Justiţiei, despre numirile procurorilor-șefi: Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică
Radu Marinescu
Radu Marinescu a reacționat în urma valului de critici aduse președintelui Nicușor Dan cu privire la numirile făcute la conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT, precum și afirmațiile conform cărora ar fi existat o înțelegere pe această temă între șeful statului și PSD. Ministrul Justiției a declarat că nu are cunoștință „despre niciun fel de blat, de nicio înțelegere politică”.
“Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă, care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu şi care s-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a spus Radu Marinescu la un post de televiziune, potrivit sursei.
Oficialul a menționat că între Ministerul Justiţiei şi preşedinte au existat doar raporturi instituţionale, strict în limita competenţelor legale.
“Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”, a mai spus ministrul.
Totodată, Radu Marinescu a respins şi afirmaţiile potrivit cărora că ar fi existat un schimb privind numirile şefilor la SRI şi SIE, condiţionate de acceptarea propunerilor PSD.
”Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”, a susţinut ministrul social-democrat al Justiţiei.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News