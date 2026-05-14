Paris Saint-Germain, campioana Franței pentru a 14-a oară! Al cincilea titlu consecutiv pentru parizieni după 2-0 cu RC Lens
Paris Saint-Germain a cucerit al 14-lea titlu de campioană a Franței din istorie și al cincilea consecutiv, după victoria obținută pe terenul lui RC Lens, scor 2-0.
Parizienii au deschis scorul în minutul 29, când Khvicha Kvaratskhelia a finalizat excelent pasa oferită de Ousmane Dembélé.
Gazdele au încercat să revină și au pus presiune pe poarta apărată de Matvey Safonov, desemnat omul meciului după mai multe intervenții importante. Totuși, PSG a închis definitiv partida în prelungiri, când Mbaye a marcat pentru 2-0 în minutul 90+3.
După acest succes, PSG a ajuns la 76 de puncte și și-a asigurat matematic un nou trofeu în Ligue 1, în timp ce Lens rămâne pe locul secund, cu 67 de puncte.
Formația din capitala Franței își confirmă astfel dominația totală în fotbalul francez, reușind al cincilea titlu consecutiv și al 14-lea din istoria clubului.
