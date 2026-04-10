Regulile de trecere a frontierei s-au modificat de azi. Ce date sunt colectate automat de Poliția de Frontieră

De astăzi, 10 aprilie, controlul la frontieră se modernizează prin operaționalizarea completă a sistemului EES. Poliția de Frontieră anunță că ștampilarea manuală a pașapoartelor a fost eliminată, fiind înlocuită de un sistem automat de monitorizare a intrărilor și ieșirilor, menit să fluidizeze traficul la punctele de trecere a frontierei.

Controlul la frontierele Uniunii Europene trece într-o nouă eră digitală. Începând cu această primăvară, Sistemul Entry/Exit (EES) a devenit pe deplin operațional pe întreg teritoriul comunitar, marcând sfârșitul erei ștampilării manuale a documentelor de călătorie. În România, implementarea a fost finalizată cu succes la toate punctele de trecere a frontierei externe, după un proces etapizat care a început în toamna anului trecut.

Cum funcționează monitorizarea digitală a călătorilor

Noul mecanism vizează cetățenii din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată — maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. În loc de clasica ștampilă cu cerneală, sistemul înregistrează acum electronic toate datele de intrare și ieșire.

Pe lângă informațiile alfanumerice standard, sistemul colectează și date biometrice sensibile, precum imaginea facială și amprentele digitale. Marele avantaj tehnologic constă în capacitatea sistemului de a calcula automat, în timp real, durata șederii legale pentru fiecare persoană în parte, eliminând erorile umane și simplificând procedurile de control.

Profilul individual: Amprente și scanare facială la prima trecere

Călătorii care tranzitează granița pentru prima dată sub noul regim vor trece printr-un proces de „înrolare”. Acest lucru presupune colectarea datelor biometrice necesare pentru crearea unui profil individual permanent în baza de date europeană. Vestea bună este că, la deplasările ulterioare, verificarea va fi mult mai rapidă: polițiștii de frontieră vor folosi un singur element biometric (fie doar amprentele, fie doar scanarea facială) pentru confirmarea identității, ceea ce va reduce considerabil timpul de așteptare la ghișee.

Există însă și excepții de la aceste reguli stricte. Copiii sub 12 ani, persoanele pentru care amprentarea este imposibilă din punct de vedere fizic, precum și posesorii de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de statele UE nu sunt obligați să furnizeze amprente digitale.