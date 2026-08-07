Scandal la UEFA! Florin Prunea, reclamat de FRF după derapajul sexist de la Chișinău

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 18:56

Florin Prunea este în centrul unui scandal după un videoclip publicat pe rețelele sociale în timpul deplasării la Chișinău. Fostul internațional român, care a fost delegat de UEFA ca observator la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, a făcut mai multe remarci considerate sexiste, iar Federația Română de Fotbal a sesizat forul european în legătură cu situația.

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