Scene revoltătoare la un meci de juniori în Vaslui: un antrenor ar fi ridicat un copil de gât după o pasă greșită

Un antrenor al echipei de fotbal Standard Vaslui este acuzat că a prins de gât și a ridicat de la sol un jucător minor, în timpul unui meci disputat vineri, 9 octombrie 2026, la Huși.
Incidentul ar fi pornit de la o pasă greșită a copilului, iar imaginile apărute în spațiul public au determinat Asociația Județeană de Fotbal Vaslui să înceapă procedurile disciplinare.
Copilul ar fi fost prins de gât după o greșeală
Incidentul s-ar fi petrecut în timpul partidei dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, încheiată cu scorul de 5-2 pentru echipa oaspete. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, antrenorul Mihăiță Lungu și-ar fi chemat jucătorii la marginea terenului, apoi l-ar fi apucat de gât pe unul dintre copii și l-ar fi ridicat în aer.
Fotografiile surprinse în timpul incidentului au stârnit reacții, mai ales că partida făcea parte dintr-o competiție de juniori, la care participau copii cu vârste sub 14 ani.
Cum se apără antrenorul
Mihăiță Lungu respinge acuzațiile de agresiune. Antrenorul susține că l-a luat pe copil în brațe pentru a-i explica modul în care trebuie executată o aruncare de la margine și că fotografia ar fi fost făcută în momentul în care îl lăsa jos.
Tehnicianul a afirmat și că băiatul ar fi marcat două goluri în meci și ar fi fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Aceste explicații sunt poziția antrenorului, iar circumstanțele incidentului urmează să fie clarificate.
AJF Vaslui a început procedurile disciplinare
Președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a sesizat Comisia de Disciplină și Etică. Pentru analizarea cazului sunt așteptate raportul de joc și declarațiile celor doi antrenori implicați.
Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, Mihăiță Lungu ar fi fost implicat recent și într-un alt incident, în care ar fi agresat un arbitru. Aceste informații trebuie analizate separat de cazul actual.
Procedurile disciplinare urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul și eventualele măsuri care se impun.