Scene revoltătoare la un meci de juniori în Vaslui: un antrenor ar fi ridicat un copil de gât după o pasă greșită

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 oct. 2026, 20:41

Un antrenor al echipei de fotbal Standard Vaslui este acuzat că a prins de gât și a ridicat de la sol un jucător minor, în timpul unui meci disputat vineri, 9 octombrie 2026, la Huși.

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