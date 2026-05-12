Sfințirea Troiței Spirea Veche în curtea Senatului. Act de reparație morală de sărbătoarea Sfântului Mucenic Ioan Valahul

Senatorul Ninel PEIA invită reprezentanții mass-media la un eveniment de o importanță deosebită pentru memoria istorică și spirituală a Capitalei, ceremonia de sfințire a Troiței ridicate pe locul fostei Biserici Spirea Veche.

Evenimentul va avea loc azi, 12 mai 2026, la ora 12:00, chiar în ziua în care Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, martir care simbolizează rezistența și jertfa pentru credință a poporului român.

Troița, o cruce de stejar sculptată în stil maramureșean, marchează locul bisericii martirizate în aprilie 1984.

Slujba de sfințire va fi oficiată de către Părintele Arhimandrit Nectarie Şofelea, Stareţul Mănăstirii Radu Vodă şi Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Textul integral al pisaniei dăltuite pe monument este:

PE ACEST LOC A FOST RIDICATĂ

BISERICA SPIREA VECHE

(Hramul Sfântul Ierarh Spiridon)

Monument istoric ctitorit la 1760 și rezidit la 1921, martirizat prin

dinamitări succesive de regimul comunist în zilele de 27-28 aprilie 1984.

„Cel ce dărâmă o biserică, dărâmă un om,

dar cel ce o uită, ucide un neam!”

Ridicat în semn de pioșenie și neuitare de către

Senator Ninel PEIA

- Anul Domnului 2026 -

Vă invităm să fiți alături de noi în acest moment solemn, menit să rupă tăcerea de peste patru decenii asupra acestui loc sacru din Dealul Spirii.

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului