Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, rănită într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 19:37

Soția lui Dan Suruceanu, ministrul Culturii din Republica Moldova, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 10 octombrie, în localitatea Târzii, județul Vaslui. O persoană a decedat, iar trei au fost rănite.

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