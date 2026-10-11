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Actualitate· 1 min citire
Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, rănită într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite
Accident Vaslui/ Captură video
Soția lui Dan Suruceanu, ministrul Culturii din Republica Moldova, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 10 octombrie, în localitatea Târzii, județul Vaslui. O persoană a decedat, iar trei au fost rănite.
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