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Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, rănită într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite

Accident Vaslui/ Captură video

Accident Vaslui/ Captură video

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Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 19:37

Soția lui Dan Suruceanu, ministrul Culturii din Republica Moldova, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 10 octombrie, în localitatea Târzii, județul Vaslui. O persoană a decedat, iar trei au fost rănite.

Accidentul s-a produs în comuna Oltenești, în zona unei treceri la nivel cu calea ferată. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, autoturismul în care se aflau patru persoane a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.

La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare și ambulanțe. Conform informațiilor publicate de Vaslui TV, o victimă a rămas încarcerată, iar celelalte trei persoane au reușit să iasă singure din mașină.

O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie, în vârstă de 34 de ani, care suferise amputarea unui membru superior, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital din Iași.

În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite. Două dintre persoanele rănite au fost transportate la Spitalul din Vaslui, cu leziuni ușoare, iar cea de-a treia, care a suferit leziuni grave, a fost transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență din Iași.

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române competente și cu familiile persoanelor afectate, acordând asistența consulară necesară, inclusiv pentru facilitarea procedurilor de repatriere, după caz. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române

— a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Delegația Republicii Moldova participase la un eveniment cultural organizat la Iași, dedicat monumentului „Tradiție și viitor”, potrivit informațiilor obținute de Teleradio-Moldova de la surse guvernamentale.

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