Termoenergetica, datorii de 1,47 miliarde de lei la ELCEN. Ciucu propune schimbarea sistemului de termoficare

Termoenergetica a acumulat o datorie de aproximativ 1,47 miliarde de lei către ELCEN, iar penalitățile ajung la circa 410 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de primarul general Ciprian Ciucu.
Edilul susține că actuala structură a sistemului de termoficare păstrează problemele care au dus la falimentul RADET și propune un sistem integrat de producție și transport al energiei termice.
Ciucu cere un sistem integrat
În prezent, ELCEN produce energia termică și se află în subordinea Ministerului Energiei, în timp ce Termoenergetica, companie a Primăriei Capitalei, gestionează transportul și distribuția.
Ciprian Ciucu consideră că această separare generează întârzieri la plată și costuri suplimentare. Soluția propusă este formarea SACET, prin care producția și transportul să fie administrate în cadrul aceluiași sistem.
Cum s-au acumulat restanțele
Potrivit datelor ELCEN, soldul facturilor neachitate de Termoenergetica era de 1,476 miliarde de lei la 14 august 2026. Compania are nouă facturi restante, cu termene de plată depășite pentru mai multe luni.
Ciucu indică printre cauze pierderile din rețeaua veche de termoficare, scăderea consumului și diferențele dintre pierderile recunoscute și cele efective. Primarul afirmă că pierderile reale ajung la aproximativ 38%, în timp ce ANRE recunoaște 22%.
Comparația cu RADET
RADET a intrat în faliment în 2019, după acumularea unor datorii de ordinul miliardelor de lei. Termoenergetica a fost înființată în același an fără datorii, însă a ajuns ulterior la restanțe semnificative către ELCEN.
Ciucu susține că actuala companie a păstrat problemele administrative și structurale ale fostei regii. În opinia sa, schimbarea trebuie făcută la nivelul întregului sistem, nu doar prin înlocuirea unei companii cu alta.
Ce soluții sunt analizate
Primăria Capitalei discută cu Ministerul Energiei, ELCEN, ANRE și Termoenergetica pentru reducerea acumulării de penalități și pentru schimbarea mecanismului de plată. Una dintre măsurile propuse vizează eliminarea decalajului dintre facturarea energiei termice și plata către ELCEN.
Ciucu susține și preluarea ELCEN de către municipalitate, astfel încât producția și transportul să poată fi coordonate. Potrivit primarului, un sistem integrat ar permite direcționarea unor sume care merg acum către penalități către reparația și modernizarea conductelor.
ELCEN are, la rândul său, nevoie de stabilitate financiară pentru investițiile în centrale și modernizarea infrastructurii de producție. Compania avertizează că restanțele din sistemul de termoficare afectează capacitatea de finanțare a proiectelor.