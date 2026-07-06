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Transfer-bombă pentru Radu Drăgușin! Italienii anunță mutarea care îl face cel mai scump fundaș din istoria clubului

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 15:45

Radu Drăgușin este foarte aproape de o revenire în Serie A. Presa din Italia anunță că internaționalul român de la Tottenham Hotspur se află în negocieri avansate cu Fiorentina, iar transferul ar putea fi oficializat în perioada imediat următoare.

Potrivit publicației La Nazione, fundașul central va ajunge la formația din Florența sub formă de împrumut, acord care include și o opțiune de transfer definitiv.

Fiorentina pregătește un transfer record

Conform informațiilor apărute în presa italiană, Fiorentina va plăti 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Radu Drăgușin. La finalul sezonului 2026-2027, clubul viola ar urma să activeze clauza de cumpărare în valoare de 17,5 milioane de euro.

Dacă mutarea se va concretiza în condițiile anunțate, internaționalul român va deveni cel mai scump fundaș transferat vreodată de Fiorentina.

Vizita medicală, programată în perioada următoare

Aceeași sursă susține că toate detaliile importante ale tranzacției au fost deja stabilite, iar Drăgușin este așteptat să efectueze vizita medicală în următoarele ore, înainte ca transferul să fie oficializat.

Revenirea în campionatul Italiei ar reprezenta un nou capitol pentru fundașul român, după experiența din Premier League, acolo unde a evoluat pentru Tottenham Hotspur.

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