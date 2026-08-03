Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite pe zebră de un bărbat aflat pe trotinetă electrică

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 17:47

Trei persoane, printre care și o adolescentă de 15 ani, au fost rănite după ce au fost lovite de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din municipiul Focșani.

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