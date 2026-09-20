Vaslui: Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 14:55

Un incident grav a avut loc, duminică, în județul Vaslui, unde trei persoane au fost găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat. Un bărbat de 40 de ani se afla în stop cardio-respirator, iar un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani erau în comă profundă. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.

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