Vasluian de 60 de ani, mort după ce a căzut pe linia ferată în Gara Focșani. A fost lovit de un tren

Un vasluian de 60 de ani a murit în Gara Focșani după ce s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe linia ferată, fiind lovit de un tren București–Bacău.
Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din județul Vaslui, a murit în urma unui accident feroviar produs în Gara Focșani. Potrivit primelor informații transmise de polițiști, acesta s-ar fi dezechilibrat pe peron, ar fi căzut pe linia ferată și a fost lovit de un tren care circula pe ruta București–Bacău.
Accident mortal în Gara Focșani
Accidentul feroviar a avut loc în seara zilei de 1 octombrie 2026, în Gara Focșani. Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Vrancea au fost sesizați în jurul orei 18:17 cu privire la producerea incidentului.
Din primele verificări, bărbatul, în vârstă de 60 de ani și originar din județul Vaslui, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe peron pe linia ferată. În acel moment, prin gară circula un tren pe ruta București–Bacău, care l-a accidentat mortal.
Bărbatul a fost lovit de trenul București–Bacău
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, victima nu a supraviețuit în urma impactului. Ancheta polițiștilor urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, potrivit IPJ Vrancea.
Polițiștii au deschis un dosar penal
În urma accidentului mortal din Gara Focșani, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care bărbatul a ajuns pe linia ferată.
Ancheta este în desfășurare, iar concluziile finale urmează să clarifice toate aspectele legate de producerea accidentului.
Tragedie în Gara Focșani
Cazul readuce în atenție riscurile existente în zona liniilor de cale ferată, unde o cădere accidentală poate avea consecințe fatale. În cazul de față, autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor.