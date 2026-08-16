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Economie· 2 min citire
Acciza la motorină scade cu 20% de astăzi. Cu cât s-a ieftinit la benzinării
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 08:28
Actualizat16 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea.Net
Motorina este mai ieftină cu 68 de bani pe litru de astăzi, după o perioadă în care șoferii au fost nevoiți să suporte mai multe scumpiri consecutive la pompă. Ieftinirea vine după săptămâni în care prețurile carburanților au urcat, iar acum Consiliul Concurenței verifică dacă majorările din ultima perioadă au reflectat în mod corect schimbările de pe piață.
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