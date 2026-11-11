România, printre cele mai scumpe piețe de energie electrică din Europa. Ce se întâmplă cu facturile

O nouă oprire la Cernavodă și producția internă insuficientă cresc dependența de importuri și pun presiune pe prețurile energiei.
România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate prețuri pe piața angro a energiei electrice, în contextul unei noi opriri la centrala de la Cernavodă. Potrivit datelor citate de Economica.net, pentru electricitatea livrată pe 10 noiembrie, prețul mediu pe piața pentru ziua următoare a fost de aproximativ 411 euro pentru un megawatt-oră.
Producția internă nu acoperă suficient necesarul, ceea ce obligă sistemul energetic să se bazeze într-o măsură mai mare pe importuri. În acest context, prețurile ridicate de pe piața angro pot influența costurile suportate de furnizori și, ulterior, ofertele comerciale adresate consumatorilor.
Ce înseamnă pentru facturile românilor
Impactul asupra gospodăriilor nu este însă imediat și nici uniform. Prețul energiei tranzacționate pe piața angro nu este identic cu tariful plătit de fiecare consumator. Valoarea facturii depinde de condițiile contractului, de prețul aplicat de furnizor și de cantitatea consumată.
Astfel, chiar dacă prețul angro atinge un nivel foarte ridicat într-o anumită zi, acest lucru nu înseamnă că toate gospodăriile vor avea automat facturi mai mari. Eventualele efecte pot varia în funcție de situația fiecărui client.