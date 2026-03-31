Bolojan susține că 2026 va fi un an mai greu decât s-a estimat: "O creștere de prețuri înseamnă o ușoară contracție economică"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că 2026 va fi un an mai greu decât s-a estimat, pentru că situația din Orientul Mijlociu complică foarte mult lucrurile, menționând că o creștere de prețuri înseamnă o ușoară contracție economică.

"Când ai patru partide în coaliție, nu e ușor să iei măsuri complicate, să închizi bugete, să faci reforme, nu e ușor. (...) Va fi un an mai greu decât la început de an, decât am estimat, cu siguranță, pentru că la data respectivă nu aveam situația din Iran, care complică foarte mult lucrurile, care are efecte în toată lumea, inclusiv pe piețele europene, și inevitabil o creștere de prețuri care înseamnă o ușoară contracție economică și care, pe lângă ceea ce am avut noi în România, indirect ne influențează", a afirmat Ilie Bolojan, la un post tv.



El a spus că "măsurile de corecție, inevitabil, duc la o ușoară contracție economică\".



Întrebat în legătură cu scăderea producției industriale, premierul a explicat că România nu este singură pe piețe.



"Pentru că nu suntem singuri pe piețe, suntem în niște piețe interconectate și dacă economia europeană merge bine, funcționează ca o locomotivă pentru noi care ne tractează, dacă economia europeană nu merge foarte bine, are un efect inhibator asupra celei românești, pentru că dintre companiile noastre, o bună parte sunt în diferite lanțuri de producție, care țin de piețele europene. De asemenea, cu cât avem în România mai multe investiții, investiții private, investiții străine, investiții românești, cu atât producția industrială crește, cu cât exportăm mai mult, din nou producția noastră industrială crește, dar e foarte greu să scap de două deficite din astea de tip gemene, atât deficitele comerciale, noi importând foarte mult, dar și de deficitele bugetare pe care le avem. Nu există soluții în care să nu existe niciun fel de cost pentru a ieși din astfel de situații", a adăugat Bolojan.

El a mai spus că a încercat în permanență să nu creeze "niște așteptări care nu pot fi acoperite de realitate" și să fie corect cu românii.