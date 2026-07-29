Camera Deputaților a votat reducerea temporară a nivelului accizei la motorină

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 iul. 2026, 14:08

Deputații au adoptat, miercuri, proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

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