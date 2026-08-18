Economie· 1 min citire

Cărbunele furnizează aproape 19% din necesarul de energie electrică al ţării

Necesar de energie electrică

Necesar de energie electrică

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 09:23
Sursărealitatea.net

Hidrocentralele asigură în jur de 28 de procente din producţie.

Cărbunele furnizează, în luni seară, aproape 19% din necesarul de energie electrică al ţării, arată datele furnizate în timp real de Transelectrica.

Hidrocentralele asigură în jur de 28 de procente din producţie, iar din instalaţiile de stocare provine în jur de 7% din energie.

Luni după-amiază, Grupul 4 al termocentralei pe cărbune de la Rovinari a fost reconectat la Sistemul Energetic Naţional.

Autorităţile încearcă, astfel, să acopere o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a centralei nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului scăzut al Dunării.

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