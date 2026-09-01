Explozie a prețurilor la alimente. Grâul, porumbul și zahărul se scumpesc

Publicat 1 sept. 2026, 09:32 Actualizat 1 sept. 2026, 09:37 Sursă Realitatea PLUS

Ne îndreptăm cu pași repezi către o explozie a prețului la alimente! În luna august s-au înregistrat deja creșteri uriașe la anumite categorii, însă situația amenință să se înrăutățească și mai mult. Grâul, porumbul și zahărul sunt alimentele de bază cele mai afectate. Într-un final, prețurile mai mari de pe piețele agricole se vor reflecta în produsele de pe rafturile magazinelor. Lanțurile de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile în fața războaielor și a fenomenelor meteo extreme.

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