Harta salariilor după primul an de austeritate. Cât au pierdut românii din cauza inflației

Creșterea veniturilor a fost anulată de inflația record, iar diferențele sunt din ce în ce mai mari între domenii. Ultimele date INS arată că dacă în industria petrolului venitul mediu depășește 15.000 de lei, un angajat din Horeca abia încasează puțin peste 3.000 de lei. Jurnalistul Realitatea PLUS, Georgia Pietreanu ne spune cum arată cifrele.
După primul an de austeritate, salariile din România arată mai bine în statistici, însă puterea de cumpărare a scăzut considerabil. Deși salariul mediu net a crescut, inflația a avansat într-un ritm mult mai rapid și a erodat o parte importantă din veniturile românilor.
Cu o rată a inflației de 10,9% și o creștere medie a salariului de numai 3,5%, salariul mediu net încasat de români a ajuns la 5.843 de lei.
În termeni reali însă, valoarea acestor bani este mult mai mică.
570 de lei pierduți din cauza scumpirilor
Raportat la evoluția prețurilor, puterea de cumpărare a salariului mediu net este echivalentă cu aproximativ 5.273 de lei.
Practic, inflația a „șters” din veniturile românilor circa 570 de lei, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost insuficiente pentru a compensa scumpirile din economie.
Specialiștii avertizează că situația s-ar putea deteriora și mai mult. Potrivit acestora, inflația nu și-a atins încă vârful, iar datele care urmează să fie publicate de Institutul Național de Statistică ar putea indica o rată de 11% sau chiar mai mare.
Într-un astfel de scenariu, pierderea resimțită de populație ar putea crește și mai mult.
Domeniile în care se câștigă cel mai bine
Diferențele dintre sectoarele economice rămân uriașe.
Cele mai mari salarii medii nete se înregistrează în extracția petrolului și a gazelor naturale, unde venitul ajunge la 15.429 de lei pe lună.
Pe următoarele locuri se află IT-ul și consultanța în tehnologia informației, cu un salariu mediu net de 14.249 de lei, și activitățile de asigurări, unde media este de 13.585 de lei.
În topul domeniilor cel mai bine plătite se mai regăsesc telecomunicațiile, cu un salariu mediu de 12.292 de lei, și fabricarea produselor din tutun, unde câștigul mediu net este de 12.230 de lei.
Sectoarele în care salariile rămân foarte mici
La polul opus se află domenii în care salariile sunt de câteva ori mai mici.
Cele mai reduse venituri sunt înregistrate în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, unde salariul mediu net este de numai 2.432 de lei.
În pescuit și acvacultură, salariul mediu se ridică la 2.915 lei, în timp ce în asistența socială media este de 2.955 de lei.
Angajații din activitățile de investigații și protecție au un salariu mediu net de 3.210 lei, iar în sectorul HoReCa venitul mediu ajunge la 3.347 de lei.
Diferențe uriașe între domenii și bani tot mai puțini în buzunare
Datele arată că, deși pe hârtie salariile au continuat să crească, majoritatea românilor resimt din ce în ce mai puțin aceste creșteri din cauza inflației ridicate.
În același timp, decalajele salariale dintre diferitele domenii ale economiei rămân foarte mari, diferența dintre cele mai bine și cele mai slab plătite sectoare depășind în unele cazuri șase ori nivelul veniturilor.