Mii de români, în pericol la pensie. Ce faci dacă ai pierdut cartea de muncă și cum îți dovedești vechimea

Cartea de muncă nu mai este folosită din 2011, însă rămâne importantă pentru dovedirea perioadelor lucrate înainte de 1 aprilie 2001. Dacă documentul a fost pierdut ori nu a fost restituit de un fost angajator, vechimea poate fi dovedită prin adeverințe și alte documente justificative, după declararea pierderii în Monitorul Oficial.

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