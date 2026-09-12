Economie· 1 min citire

Pensiile din România, printre cele mai mici din UE. Bulgaria ne depășește

Bani pensii/ Profimedia

Bani pensii/ Profimedia

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat12 sept. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS

Pensiile de la noi sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană! Pensia medie este mai mare la vecinii bulgari, iar multe dintre țările din regiune au indexat pensiile. Puterea de cumpărare a scăzut, iar țara noastră conduce și acum clasamentul scumpirilor.

Românii au printre cele mai mici pensii din Europa

  • România
    pensia medie - 2.821 lei (537 euro)
    pensiile nu au crescut doi ani
    pierderea medie - 12.840 lei
    cea mai mare inflație din Europa

  • Ungaria
    pensia medie - 3.300 lei (660 euro)

  • Bulgaria
    pensia medie - 2.749 lei (523 euro)
    pensiile au crescut cu 8,5% în 2026

  • Polonia
    pensia medie - 3.678 lei (700 de euro)
    pensiile au fost indexate cu inflația în 2024 și 2025
    SURSA: Realitatea PLUS 

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