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Economie· 1 min citire
Pensiile din România, printre cele mai mici din UE. Bulgaria ne depășește
Bani pensii/ Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS
Pensiile de la noi sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană! Pensia medie este mai mare la vecinii bulgari, iar multe dintre țările din regiune au indexat pensiile. Puterea de cumpărare a scăzut, iar țara noastră conduce și acum clasamentul scumpirilor.
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